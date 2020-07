Syrienhilfe steht vor dem Aus

Nachrichtenarchiv - 11.07.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Die internationalen Hilfslieferungen für Millionen Syrer stehen möglicherweise endgültig vor dem Aus. Ein deutsch-belgischer Kompromissvorschlag im UN-Sicherheitsrat ist am Einspruch von Russland und China gescheitert. Dieser sah vor, zwei Grenzübergänge von der Türkei aus für weitere sechs Monate offen zu halten. Die UN-Resolution, die das ermöglicht hat, ist in der Nacht ausgelaufen. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind etwa 2,8 Millionen Menschen von den Gütern abhängig, die auf diesem Weg nach Syrien gelangen. Entwicklungsminister Müller kritisierte das Veto Russlands und Chinas. Den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" sagte er, angesichts der dramatischen Versorgungslage der Flüchtlinge müsse es zu einem Aufschrei der Weltgemeinschaft kommen, der auch in Peking und Moskau gehört werden müsse.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.07.2020 06:00 Uhr