Syrer gesteht Attacke auf Jüdische Gemeinde Graz

Bundesregierung und EU fordern Aufklärung im Fall Nawalny

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister Maas haben Russland aufgefordert, die Verantwortlichen im Fall Nawalny zu ermitteln und zur Rechenschaft zu ziehen. Die russischen Behörden seien dringlich aufgerufen, diese Tat bis ins Letzte aufzuklären - und das in voller Transparenz, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Merkel und Maas. Ähnlich äußerte sich der EU-Außenbeauftragte Borrell. Das russische Volk, aber auch die internationale Gemeinschaft verlangten, die Hintergründe zu erfahren, mahnte Borrell. Zuvor hatten Ärzte der Berliner Charite erklärt, sie gingen davon aus, dass Nawalny vergiftet wurde. Darauf wiesen klinische Befunde hin. Der Gesundheitszustand Nawalnys sei ernst, es bestehe aber keine akute Lebensgefahr. Der Gegner des russischen Präsidenten Putin war am Donnerstag auf einem Flug von Sibirien nach Moskau zusammengebrochen. Am Samstag wurde er zur Behandlung nach Berlin geflogen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.08.2020 22:15 Uhr