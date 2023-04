Syrer aus Kempten wegen Terrorverdachts vorläufig festgenommen

Meldungsarchiv - 25.04.2023 21:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Kempten: Im Allgäu hat die Polizei einen 24-jährigen Syrer wegen Terrorverdachts vorläufig festgenommen. Wie die Ermittler dem BR bestätigten, griffen Spezialkräfte den Mann in seiner Wohnung in Kempten auf und durchsuchten diese. Den Angaben zufolge soll er seinen vier Jahre älteren Bruder in dessen Planungen für einen islamistischen Sprengstoff-Anschlag bestärkt haben. Dieser wurde heute verhaftet - und zwar in Hamburg. Er gilt als Hauptbeschuldigter. Laut Generalstaatsanwaltschaft Hamburg und dem Bundeskriminalamt soll er in den vergangenen Wochen im Internet Materialen gekauft haben, aus denen Sprengstoff hergestellt werden kann. Nicht bekannt ist demnach, gegen wen oder was sich der Anschläge hätte richten sollen. Hamburgs Innensenator Grote zeigte sich angesichts der Festnahmen erleichtert. Der Fall zeige, wie wachsam die Sicherheitsbehörden sein müssten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2023 21:00 Uhr