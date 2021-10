Synodaler Weg könnte dauerhafte Einrichtung werden

Nachrichtenarchiv - 02.10.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Der synodale Weg der deutschen Katholiken könnte eine Einrichtung auf Dauer werden. Eine deutliche Mehrheit der Vollversammlung hat sich dafür ausgesprochen, einen Synodalen Rat einzurichten, in dem Bischöfe und Laien gemeinsam entscheiden, auch über einige finanzielle Fragen. Gleichberechtigte Präsidenten wären dann der Vorsitzende der Bischofskonferenz und ein gewähltes Laienmitglied der Kirche. Bisher ist die Deutsche Bischofskonferenz die einzige bundesweite Entscheidungsinstanz der katholischen Kirche. Eine Mehrheit fand auch die Vorlage zur Förderung der Frauen in der Kirche. Die Bischöfe sollen sich dafür bei der Weltbischofssynode im Okober 2023 einsetzen. Beim Synodalen Weg geht um die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals und die Erneuerung der katholischen Kirche.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2021 14:00 Uhr