Synodaler Weg beschließt erstmals verbindlichen Reformtext

03.02.2022 20:15 Uhr

Frankfurt am Main: Die Vollversammlung des seit 2019 laufenden, katholischen Reformprojekts "Synodaler Weg" hat sich erstmals auf einen verbindlichen Text geeinigt. Das 20-seitige Grundsatzpapier trägt den Titel "Auf dem Weg der Umkehr und der Erneuerung". Neben der Bibel, der Tradition oder der Theologie ist darin auch von den Zeichen der Zeit als den wichtigsten Quellen für Christen die Rede. Der Münchener Kardinal Marx sagte, die Kirche sei lernend, aber es gebe keine Ausführungsbestimmungen dazu. Es gehe nicht ohne einen neuen Schub. Begonnen hatte die Synodalversammlung mit einer gut einstündigen Aussprache über das Münchner Gutachten zu sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche und seiner Aufarbeitung. Viele Teilnehmer forderten grundlegende und baldige Reformen in der Kirche.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.02.2022 20:15 Uhr