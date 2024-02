Synagogen-Attentäter von Halle erneut verurteilt

Magdeburg: Der Attentäter von Halle ist wegen eines Fluchtversuchs mit Geiselnahme im Gefängnis zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt worden. Das entschied das Landgericht Stendal am frühen Vormittag. Außerdem muss er den zwei Justizbeamten, die er in seine Gewalt brachte, ein Schmerzensgeld zahlen. Der Angeklagte hatte zum Prozessauftakt gestanden, im Dezember 2022 mit einer selbstgebastelten Waffe Gefängnisbedienstete als Geiseln genommen zu haben, um auszubrechen. Der Plan scheiterte. Der 32-Jährige verbüßt wegen des Anschlags auf die Synagoge in Halle im Oktober 2019 bereits eine lebenslange Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Bei dem Angriff hatte er zwei Passanten getötet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.02.2024 13:45 Uhr