Synagoge in Bad Windsheim ist eröffnet

Bad Windsheim: Im Fränkischen Freilandmuseum ist am Vormittag eine Synagoge eröffnet worden. Das Jahrhunderte alte jüdische Gotteshaus war aus Allersheim nach Bad Windsheim verlegt worden. An der Zeremonie nahmen unter anderem anderem der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, und der Antisemitismusbeauftragte der bayerischen Staatsregierung, Spaenle teil. Schuster sagte in seiner Rede, die Synagoge trage dazu bei, die gemeinsame Geschichte von Judenund Franken "für alle erlebbar" zu machen. Die Synagoge war 1740 in Allersheim erbaut worden. Später wurde sie verkauft und verfiel. Nach dreijährigem Wiederaufbau konnte das Gotteshaus nun auf dem Gelände des Fränkischen Freilandmuseums eröffnet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2023 12:00 Uhr