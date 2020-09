Symphonieorchester des BR legt Sonderspielplan auf

Stellenabbau bei Conti trifft bayerische Standorte

Regensburg: Der geplante Stellenabbau beim Autozulieferer Conti und seiner abgetrennten Antriebssparte Vitesco trifft Bayern hart. Nach Angaben der IG Metall sollen in Regensburg 2.000 Arbeitsplätze wegfallen und in Nürnberg 200. Auch den Standort Ingolstadt wird es treffen. Noch ist unklar, wie sehr. Die Gewerkschaft kritisierte die Kürzungspläne und teilte wörtlich mit: "Nach Jahren voller satter Renditen hat das Unternehmen keine bessere Idee als einen hektischen, konzeptlosen Arbeitsplatzabbau anzukündigen." Der Betriebsrat von Continental in Regensburg will die Stellenstreichungen nicht hinnehmen. Dem DAX-Konzern machen der Wandel in der Autoindustrie sowie der Absatzeinbruch infolge der Pandemie zu schaffen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.09.2020 20:15 Uhr