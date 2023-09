Söder schwört CSU auf Wahlkampf-Endspurt ein

München: Mit einer Rede beim Parteitag will CSU-Chef Söder zur Stunde die Delegierten auf den Endspurt im Landtagswahlkampf einschwören. Die letzten zwei Wochen vor dem Urnengang könnten für die Christsozialen entscheidend werden, denn nach dem letzten BayernTrend ist die Partei auf 36 Prozent abgerutscht, damit läge sie noch unter dem historisch schlechten Landtagswahlergebnis von 2018.. Da der Parteichef die Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen möchte und diese in den letzten Umfragen auf 17 Prozent zugelegt haben, könnten sich die Kräfteverhältnisse in der Koalition verschieben. Seit einigen Tagen hat Söder das Thema Migration ins Zentrum seiner Agenda gerückt, etwa mit der Idee einer Integrationsgrenze. Heute steht zudem turnusgemäß die Neuwahl des gesamten Parteivorstands an, auch die Wahl des Parteichefs. Vor zwei Jahren war Söder mit 87 Prozent im Amt bestätigt worden. Zudem wird CDU-Chef Merz am Mittag als Gastredner in München erwartet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.09.2023 10:45 Uhr