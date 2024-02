SUV-Debatte: Münchens OB setzt eher auf besseren Nahverkehr

München: Nach dem Bürgerentscheid in Paris wird auch in deutschen Städten darüber diskutiert, die Parkgebühren für SUV drastisch zu erhöhen. Münchens OB Reiter hat sich im BR gegen einen solchen Schritt ausgesprochen und vor einer ideologischen Debatte gewarnt. Ziel seiner Verkehrspolitik sei es viel mehr, die Alternativen attraktiver und den öffentlichen Nahverkehr zuverlässiger zu machen, sagte der SPD-Politiker. Reiters Stellvertreter Krause von den Grünen wies Krause wie im BR darauf hin, dass ein ähnlicher Bürgerentscheid wie in Paris in Bayern aktuell nicht möglich sei, weil der Freistaat die Parkgebühren deckele.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.02.2024 23:45 Uhr