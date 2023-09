Suttgarter Polizei nimmt nach Eritrea-Veranstaltung 228 Menschen fest

Stuttgart: Nach Ausschreitungen am Rande einer Eritrea-Veranstaltung hat die Polizei 228 Menschen festgenommen. Den Tatverdächtigen werde unter anderem schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen, teilte die Polizei in Stuttgart mit. Die Angreifer gehören mutmaßlich zur eritreischen Opposition. Sie wollten gestern die Veranstaltung eines regierungsnahen eritreischen Vereins stören und hatten dabei Polizisten sowie Teilnehmer mit Flaschen, Steinen, Metallstangen und teils mit Nägeln bestückten Holzlatten attackiert. 26 Polizeibeamte und vier Teilnehmer wurden dabei verletzt. In den vergangenen Wochen war es bereits in Gießen sowie in Stockholm bei Eritrea-Veranstaltungen zu Ausschreitungen gekommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.09.2023 13:00 Uhr