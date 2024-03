Supreme Court: Trump kann nicht von Vorwahlen ausgeschlossen werden

Washington: Der frühere US-Präsident Trump kann nach Auffassung des Obersten Gerichts der USA an den Präsidentschaftsvorwahlen seiner Partei teilnehmen. Die Streichung seines Namens vom Wahlzettel im US-Bundesstaat Colorado sei nicht rechtens, urteilte der Supreme Court. Der Richterspruch hat Einfluss auf den Verlauf der Präsidentenwahl, da die Entscheidung unmittelbar vor dem sogenannten "Super Tuesday" fiel. Morgen halten die Republikaner und Demokraten in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten parteiinterne Vorwahlen ab - darunter auch in Colorado. Kläger versuchten seit einiger Zeit in verschiedenen Bundesstaaten, Trumps Teilnahme an den Vorwahlen zu verhindern. Hintergrund der Auseinandersetzung ist der Angriff auf den US-Parlamentssitz vor fast genau drei Jahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2024 17:00 Uhr