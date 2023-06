Supreme Court kippt Regeln für Minderheiten an US-Universitäten

Kurzmeldung ein/ausklappen Frankreich erlebt wieder Krawalle nach tödlichen Polizeischüssen

Paris: Nach einem tödlichen Polizeieinsatz ist es in Frankreich die dritte Nacht in Folge zu Krawallen gekommen. In Paris, Marseille und anderen Städten kam es zu Angriffen auf Einsatzkräfte. Geschäfte wurden geplündert. Die Polizei setzte Tränengas ein. Im Umfeld von Innenminister Darmanin war die Rede von 176 Festnahmen bis Mitternacht. Im Pariser Vorort Nanterre versammelten sich am Abend rund 6.200 Menschen zu einem Trauermarsch. Dort hatte am Dienstag ein Polizist einen 17-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle erschossen. Dem Schützen wird Totschlag vorgeworfen. Er sitzt in Untersuchungshaft.

