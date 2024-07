Supermarktdach in Ratzeburg eingestürzt - mindestens zwölf Leichtverletzte

Ratzeburg: In Schleswig-Holstein ist am Nachmittag das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Die Polizei geht von mindestens zwölf Leichtverletzten aus. Den Angaben zufolge wird derzeit überprüft, ob sich in dem Gebäude in Ratzeburg noch weitere Personen befinden. Warum das Supermarktdach einstürzte, ist bislang unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.07.2024 20:00 Uhr