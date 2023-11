Supermarkt in Neumarkt in der Oberpfalz überfallen

Neumarkt: In der Oberpfalz ist am Abend ein Supermarkt überfallen worden. Dabei erlitten in Neumarkt mehrere Menschen Atembeschwerden, weil der Täter bei seiner Flucht Reizgas versprühte. Der Mann war maskiert und mit einem Messer bewaffnet kurz vor Ladenschluss in den Supermarkt gekommen und hatte die Tageseinnahmen erpresst. Die Polizei hat bis zum späten Abend mit einem Großaufgebot nach ihm gefahndet - ohne Erfolg.

