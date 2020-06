Supermarkt-Erpresser bekommt lange Haftstrafe

Nachrichtenarchiv - 12.06.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ravensburg: Der Supermarkt-Erpresser vom Bodensee hat eine Haftstrafe von zehneinhalb Jahren bekommen. Das Landgericht Ravensburg verurteilte den 56-Jährigen im Revisionsverfahren. In der Begründung hieß es, die Tat sei brutal, perfide und mit extrem hoher Energie ausgeführt worden. Der Mann hatte 2017 mehrere Gläser mit Babynahrung vergiftet und in Geschäften in Friedrichshafen in die Regale gestellt. Von verschiedenen Handelsunternehmen forderte er gut 12 Millionen Euro. Der Bundesgerichtshof hatte ein erstes Urteil aufgehoben, weil es keinen versuchten Mord sah, da der Täter vor dem Gift gewarnt hatte. Die Haftstrafe wurde zwei Jahre milder.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2020 21:00 Uhr