Supermarkt-Attentat erschüttert US-Bundesstaat New York

Nachrichtenarchiv - 15.05.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Buffalo: Im US-Bundesstaat New York hat ein 18-Jähriger vor einem Supermarkt zehn Menschen erschossen und drei weitere verletzt. Anschließend ging er in den Laden und ergab sich schließlich der Polizei. New Yorks Gouverneurin Hochul bezeichnete die Tat als Terrorismus. Die Polizei untersucht den Vorfall nach eigenen Angaben als Hassverbrechen und als möglichen Fall von Rassismus und Extremismus. Der Täter ist Weißer und soll von weit her zu dem vor allem von Schwarzen besuchten Geschäft gefahren sein. Auch die Mehrzahl seiner Opfer ist schwarz. Nach Angaben der Polizei streamte er die Tat live im Internet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.05.2022 06:00 Uhr