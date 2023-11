Supermarkette Real wird bis Ende März abgewickelt

Mönchengladbach: Die angeschlagene Supermarktkette Real steht vor dem Aus. Das Unternehmen gibt mehrere Filialen ab und will die letzten Märkte bis Ende März schließen. Wie Real mitteilte, sollen 18 Märkte an Konkurrenten gehen. Die restlichen 45 Märkte würden in den kommenden vier Monaten geschlossen. Die Investmentfirma SCP eines russischen Oligarchen mit Sitz in Luxemburg hatte Real vor drei Jahren vom Metro-Konzern gekauft, um die Real-Kette zu zerschlagen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.11.2023 01:00 Uhr