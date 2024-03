"Super Tuesday" in USA: Vorwahlen in mehr als einem Dutzend Staaten

Washington: Im US-Präsidentschaftswahlkampf steht heute ein Höhepunkt an. Am sogenannten "Super Tuesday" halten Republikaner und Demokraten in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten parteiinterne Vorwahlen ab. Diese entschieden, welcher Kandidat für die eigentliche Wahl im November aufgestellt wird. Präsident Biden ist bei den Demokraten faktisch gesetzt. Bei den Republikanern ist Ex-Präsident Trump klarer Favorit. Er hat von bislang neun Abstimmungen alle bis auf eine mit großem Abstand gewonnen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.03.2024 04:00 Uhr