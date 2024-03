Super Tuesday in den USA: Vorwahlen in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten

Bismarck: Der frühere US-Präsident Trump hat die nächste parteiinterne Abstimmung der Republikaner über die Präsidentschaftskandidatur im Bundesstaat North Dakota gewonnen. Der 77-Jährige siegte klar vor seiner Konkurrentin Haley. Heute ist der sogenannte "Super Tuesday". Sowohl Republikaner als auch Demokraten halten in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten Vorwahlen ab, unter anderem in den bevölkerungsreichsten - in Kalifornien und Texas.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2024 11:00 Uhr