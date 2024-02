Super-G der Frauen in Val di Fassa fällt wegen Schneefalls aus

Val di Fassa: Wegen der großen Menge an Neuschnee ist das erste von zwei Weltcup-Rennen im Super-G der Frauen in den Dolomiten abgesagt worden. Die Organisatoren sollen so mehr Zeit bekommen, die Piste für das zweite Rennen morgen vorzubereiten. Nach dem Alpin-Rennen im italienischen Fassatal folgen noch jeweils ein Super-G im norwegischen Kvitfjell und beim Finale in Saalbach-Hinterglemm in Österreich.

