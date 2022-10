Sunak übernimmt Regierungsgeschäfte in Großbritannien

Bundespräsident Steinmeier ist überraschend in der Ukraine eingetroffen

Kiew: Bundespräsident Steinmeier ist am Morgen mit dem Zug in Kiew eingetroffen. Im Laufe des Tages will er dort unter anderem den ukrainischen Präsidenten Selenskyj treffen. Es ist Steinmeiers erste Reise in das Land seit Kriegsbeginn im Februar. Es ist der dritte Anlauf des Bundespräsidenten für eine Reise in die Ukraine. In der vergangenen Woche war ein geplanter Besuch aus Sicherheitsgründen kurzfristig verschoben worden, nachdem Russland wiederholt mit Raketen und Drohnen die Infrastruktur der Ukraine angegriffen hatte. Dabei war auch die Hauptstadt Kiew beschossen worden. Eine Reise Steinmeiers in die Ukraine im April war wiederum kurzfristig von Kiew abgesagt worden. Dies hatte zwischenzeitlich zu politischen Spannungen zwischen beiden Seiten geführt.