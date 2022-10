Sunak hat nötige Unterstützer unter Tory-Abgeordneten

Das Wetter in Bayern: zunächst regnerisch, später weitgehend trocken

Das Wetter in Bayern: Zunächst ist es regnerisch, später nur noch an den Alpen und in Niederbayern Regen. Am Nachmittag ist es dann weitgehend trocken. Höchstwerte 14 bis 19 Grad. Und die Aussichten: Morgen nach teils zähem Nebel überwiegend freundlich. Am Montag gibt es wieder Wolken und Regenfälle. Die Temperaturen erreichen 15 bis 22 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.10.2022 06:15 Uhr