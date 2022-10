Sunak erhält immer mehr Unterstützung aus der Tory-Fraktion

Nachrichtenarchiv - 24.10.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Im Rennen um die Nachfolge der scheidenden britischen Premierministerin Truss gilt Ex-Finanzminister Sunak inzwischen als klarer Favorit. Wie der Rundfunksender BBC am Mittag berichtete, haben sich mittlerweile knapp 190 konservative Abgeordnete des Unterhauses für Sunak ausgesprochen. Das wäre mehr als die Hälfte der Fraktion. Seine Rivalin, die Ministerin für Parlamentsfragen, Mordaunt, ist deutlich abgeschlagen. Die Frist läuft um 15 Uhr unserer Zeit ab. Beobachter halten es damit für wahrscheinlich, dass Sunak am Nachmittag zum Parteichef der Konservativen ernannt wird. Als Premierminister könnte der 42-Jährige dann morgen sein Amt antreten. Denn vorher ist noch eine Audienz bei König Charles III. nötig. Als Kandidat war auch der frühere Premier Johnson gehandelt worden. Er zog aber am Abend zurück.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2022 14:00 Uhr