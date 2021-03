Suezkanal könnte noch länger durch "Ever Given" blockiert werden

Nachrichtenarchiv - 29.03.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kairo: Der Suezkanal könnte noch einige Zeit durch das festliegende Containerschiff "Ever Given" blockiert werden. Das zuständige Bergungsunternehmen erklärte, bisher sei das 400 Meter lange Schiff nur am hinteren Teil freigelegt worden. Der Bug sitze noch fest, für eine schnelle Entwarnung sei es zu früh. Rund 370 Schiffe warten auf beiden Seiten des Suezkanals derzeit auf die Durchfahrt durch die blockierte Wasserstraße. Nach Schätzungen der Allianz bedeutet die Blockade für den Welthandel Einbußen von 6 bis 10 Milliarden Dollar pro Woche. In einer Analyse des Versicherers heißt es, der Zwischenfall werde zu Lieferverspätungen bei Alltagsprodukten weltweit führen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2021 15:00 Uhr