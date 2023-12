Süßwarenindustrie produziert 167 Millionen Schoko-Nikoläuse

Bonn: Die deutsche Süßwarenindustrie hat in diesem Jahr rund 167 Millionen Schokoladen-Nikoläuse und -Weihnachtsmänner produziert. Das ist ein Prozent weniger als im Jahr 2022, wie der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie mitteilte. Gründe für den leichten Rückgang seien die Inflation sowie das gute Wetter im Oktober. Deswegen ist laut dem Verband die Nachfrage zum Verkaufsstart noch nicht so groß gewesen. Fast zwei Drittel der Schokoladen-Nikoläuse und -Weihnachtsmänner gingen in den deutschen Handel, mehr als ein Drittel wurde ins Ausland exportiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2023 14:00 Uhr