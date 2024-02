SuedWestLink soll Strom direkt nach Bayern bringen

München: Die geplante Stromtrasse SuedWestLink soll grüne Energie aus dem Norden nicht nur nach Baden-Württemberg, sondern auch direkt nach Bayern bringen. Das bayerische Wirtschaftsministerium teilte mit, dass die Bundesnetzagentur ihre Planungen zum Stromnetzausbau nach Bayern erweitert habe. Damit könnte Strom aus dem Norden in Zukunft über drei Leitungen in den Freistaat fließen. Bisher waren hierfür nur zwei große Gleichstromtrassen vorgesehen: SuedLink und SuedOstLink. Die dritte Trasse sollte ursprünglich durch Unterfranken hindurch nach Baden-Württemberg laufen. Laut neuer Planung soll es eine Abzweigung nach Bayern geben. Der Start dieser Stromtrasse steht noch nicht fest, soll aber in den 30er Jahren erfolgen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2024 11:00 Uhr