Südwest-Grüne wählen Özdemir zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl

Heidenheim: Die Grünen in Baden-Württemberg haben den ehemaligen Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im kommenden Jahr gekürt. Auf einer Landeswahlversammlung in Heidenheim erhielt der 59-Jährige 97 Prozent der Stimmen. Özdemir war in der letzten Bundesregierung Bundeslandwirtschaftsminister und zeitweise zusätzlich Bundesbildungsminister. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen stellt sich nach 15 Jahren Amtszeit nicht mehr zur Wahl.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2025 16:00 Uhr