Südostbayern verschärft Corona-Massnahmen

Walter-Borjans will nicht mehr als SPD-Chef kandidieren

Berlin: SPD-Chef Norbert Walter-Borjans will nicht wieder für das Amt kandidieren. In einem Brief an die Parteigremien begründete er seinen Rückzug und den Entschluß beim Parteitag am 11. Dezember sich nicht erneut um den SPD-Vorsitz zu bewerben. Sein Ziel sei es gewesen, die Partei auf Kurs zu bringen, erklärte der 69-Jährige. Nach dem Erfolg bei der Bundestagswahl, sollten jetzt Jüngere ran. Walter-Borjans führt die SPD seit 2019 zusammen mit seiner Kollegin Saskia Esken. Diese dankte ihm für die gemeinsame Zeit an der SPD-Spitze. Ob sie beim Parteitag im Dezember wieder für den Parteivorsitz kandidiert, ist offen. Klar scheint zu sein, dass SPD-Kanzlerkandidat Scholz nicht an die Spitze der SPD will. Aus Parteikreisen hieß es, sollte die Bildung einer Ampel-Koalition gelingen, wolle sich Scholz auf seine Aufgaben als Kanzler konzentrieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2021 15:00 Uhr