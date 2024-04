Südkoreas Ministerpräsident reicht nach Wahlniederlage Rücktritt ein

Seoul: Die deutliche Niederlage der Regierungspartei bei den Parlamentswahlen in Südkorea hat erste personelle Konsequenzen. Der Vorsitzende der konservativen Regierungspartei "Macht des Volkes", Han Dong Hoon, ist zurückgetreten. Außerdem hat Ministerpräsident Han Duck-soo seinen Rücktritt angeboten. Die Niederlage ihrer Partei war deutlich. Sie holte nur 108 der 300 Sitze im Parlament. Die oppositionelle Demokratische Partei DP kam zusammen mit ihren Partnern auf 175 Sitze. Damit dürfte Präsident Yoon in seinen drei noch verbleibenden Jahren im Amt innenpolitisch weitgehend handlungsunfähig sein. Trotzdem wolle er sein Bestes tun, um Wirtschaft und Lebenshaltungskosten in Südkorea zu stabilisieren, zitiert ihn sein Stabschef.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.04.2024 09:15 Uhr