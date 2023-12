Südkoreanischer Schauspieler Lee Sun Kyun tot aufgefunden

Seoul: Der südkoreanische Schauspieler Lee Sun Kyun, der in dem Oscar-prämierten Film "Parasite" von 2019 mitgespielt hat, ist nach Medienberichten tot aufgefunden worden. Demnach hat die Polizei zunächst in einem Park der Hauptstadt Seoul einen Mann entdeckt, der ohne Bewusstsein in einem Auto saß. Er sei später als der 48-jährige Schauspieler identifiziert worden. Offenbar wird ein Suizid nicht ausgeschlossen. Gegen Lee wurde zuletzt wegen des Verdachts des illegalen Drogenkonsums ermittelt. Die Gesellschaftssatire "Parasite" von Regisseur Bong Joon Ho hatte 2020 vier Oscars gewonnen, darunter den für den besten Film.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2023 07:00 Uhr