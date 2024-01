Südkoreanischer Oppositionsführer von Angreifer verletzt

Busan: In Südkorea ist auf Oppositionsführer Lee Jae Myung ein Attentat verübt worden. Wie die Behörden mitteilten, wurde Lee in der Stadt Busan von einem Unbekannten attackiert und verletzt. Medienberichten zufolge wurde dem Politiker in den Hals gestochen, er sei aber bei Bewusstsein. Der Unbekannte wurde festgenommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.01.2024 04:00 Uhr