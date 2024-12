Südkoreanische Opposition beantragt Amtsenthebung des Präsidenten

Seoul: In Südkorea will die Opposition Präsident Yoon seines Amtes entheben. Einen entsprechen Antrag haben heute früh mehrere Parteien gestellt. Schon übermorgen könne darüber abgestimmt werden, heißt es. Für eine Amtsenthebung wäre im Parlament eine Zweidrittelmehrheit notwendig - außerdem müssten mindestens sechs Richter des Verfassungsgerichts Ja sagen. Yoon hatte gestern offenbar wegen eines Haushaltsstreits zeitweise das Kriegsrecht verhängt und Südkorea damit in die wahrscheinlich größte politische Krise seit Jahrzehnten gestürzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.12.2024 10:15 Uhr