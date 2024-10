Südkoreanerin Han Kang erhält Nobelpreis für Literatur

Stockholm: Die südkoreanische Schriftstellerin Han Kang wird in diesem Jahr mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Das hat die Schwedische Akademie bekannt gegeben. Zur Begründung hieß es, die Autorin überzeuge durch ihre intensive poetische Prosa, die sich historischen Traumata stelle und die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens offenlege. Der internationale Durchbruch gelang ihr mit dem Roman "Die Vegetarierin“, in dem die Anfeindungen geschildert werden, denen die Protagonistin wegen ihrer fleischlosen Lebensweise ausgesetzt ist. Weil sich die Frau am Ende in eine Pflanze verwandelt, wurde das Buch oft mit Werken von Kafka verglichen. Die Entscheidung der Akademie für Han Kang gilt als Überraschung. Zu den Favoriten hatten der indisch-britische Autor Salman Rushdie und der Japaner Haruki Murakami gehört.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.10.2024 13:45 Uhr