Südkorea wählt inmitten der Corona-Pandemie ein neues Parlament

Seoul: In Südkorea haben die Parlamentswahlen begonnen. Knapp 44 Millionen Menschen sind dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Wegen des Corona-Virus wird vor den Wahllokalen Fieber gemessen; die Wähler müssen außerdem Mundschutz tragen. Trotz der Pandemie wird eine hohe Wahlbeteiligung erwartet. Die Wahl gilt auch als Stimmungstest für die Regierung von Präsident Moon, der in den vergangenen Wochen an Beliebtheit gewonnen hat. Die Mehrheit der Südkoreaner befürwortet seine Strategie zur Bekämpfung von Corona. Das ostasiatische Land gilt mit seinem großangelegten Tests auf Covid-19 als Vorbild im Umgang mit der Pandemie.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.04.2020 03:00 Uhr