Südkorea verbietet chinesische KI-Lösung Deepseek

Südkorea hat die chinesische KI-Software DeepSeek vorläufig gesperrt. Die nationale Datenschutzbehörde teilte mit, dass DeepSeek nicht mit lokalen Gesetzen übereinstimmt. Zuvor waren bereits Behörden in Italien, Taiwan, und Australien gegen DeepSeek vorgegangen. Die App hatte in den vergangenen Wochen für Aufsehen gesorgt, weil sie vergleichbare oder zum Teil bessere Ergebnisse erzielt als etablierte Anbieter. Experten kritisieren, dass durch die Anwendung Nutzerdaten in China gespeichert werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2025 14:00 Uhr