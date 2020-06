Südkorea sieht sich zweiter Corona-Welle ausgesetzt

Gebäude in Bayern werden rot beleuchtet aus Solidarität mit Kulturschaffenden

München: Als Zeichen der Solidarität mit Kulturschaffenden und Veranstaltern werden in der kommenden Nacht zahlreiche Gebäude auch in Bayern rot beleuchtet. Laut Initiatoren sollen zum Beispiel der Olympiaturm und die Pinakothek der Moderne in München, die Meistersingerhalle in Nürnberg, der Renaissance-Bau des Augsburger Rathauses, das Theater Regensburg, die Studienkirche oder der Würzburger Dom in Rot erstrahlen. Mit der Aktion unter dem Stichwort "Night of Light" wollen die Veranstalter auf die prekäre Situation der Beschäftigten im Kultur- und Veranstaltungsbereich aufmerksam machen. Mit dem Verbot von Großveranstaltungen im Zuge der Corona-Pandemie sei einem kompletten Wirtschaftszweig faktisch die Arbeitsgrundlage entzogen worden, so die Begründung.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.06.2020 19:45 Uhr