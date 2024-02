Südkorea feuert Klinsmann als Trainer der Fußball-Nationalmannschaft

Seoul: Der südkoreanische Fußballverband hat sich von Jürgen Klinsmann als Trainer der Nationalmannschaft getrennt. Der Verband reagiert damit auf das überraschende Aus des Teams im Halbfinale des Asien-Cups. Klinsmann hatte den Posten als Chefcoach erst vor einem Jahr übernommen. In einer Erklärung wird dem 59-Jährigen Führungsschwäche vorgeworfen. Auch stand Klinsmann in der Kritik, weil er mehr Zeit im Ausland als in Südkorea verbrachte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2024 08:00 Uhr