Nachrichtenarchiv - 14.02.2023 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Johannesburg: Durch schwere Überschwemmungen sind in Südafrika mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. In sieben der neun Provinzen des Landes sorgten heftige Regenfälle für geflutete Häuser, überlaufende Dämme und zerstörte Straßen. Die Regierung rief Katastrophenalarm aus. Experten rechnen damit, dass die heftigen Regenfälle in den kommenden Tagen anhalten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.02.2023 05:00 Uhr