Südafrika reicht Klage gegen Israel wegen Völkermordes ein

Den Haag: Südafrika hat vor dem Internationalen Gerichtshof eine Klage gegen Israel wegen Völkermordes eingereicht. In der Schrift heißt es, die Streitkräfte zielten auf die Vernichtung der Palästinenser im Gazastreifen ab. Israel wies die Vorwürfe umgehend zurück: Ein Sprecher des Außenministeriums teilte mit, die Klage entbehre sowohl einer faktischen als auch einer juristischen Grundlage. Für das Leid der Palästinenser im Gazastreifen sei allein die Hamas verantwortlich. Unterdessen hat die US-Regierung weitere Hilfen für Israel genehmigt, ohne den Kongress an der Entscheidung zu beteiligen. Demnach dürfen bestimmte Artilleriegranaten und die zugehörige Ausrüstung aus Beständen der US-Armee an Israel verkauft werden. Zur Begründung sagte Außenminister Blinken, es liege ein Notfall vor, weswegen auf eine Prüfung durch den Kongress verzichtet werde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2023 07:00 Uhr