Sudetendeutscher Tag verleiht Karlspreis an Selenskyj

Hof: Die Sudetendeutsche Landsmannschaft kommt am Vormittag in der oberfränkischen Stadt zu ihrem traditionellen Treffen zusammen. Dabei verleiht sie den Europäischen Karlspreis an den ukrainiscen Präsidenten Selenskyj. Mit seiner Tapferkeit und seinem Augenmaß sei der Präsident der Ukraine einer der bedeutendsten Europäer der Gegenwart, sagte der Bundesvorsitzende Posselt. Ein weiterer Preis geht an den rumänischen Präsidenten Iohannis, er erhält die Auszeichnung für 2020, die Verleihung musste damals coronabedingt ausfallen. Mit dem Preis zeichnet die Sudetendeutsche Landsmannschaft Menschen aus, die sich besonders für die europäische Einigung und Völkerverständigung verdient gemacht haben.

