Sudetendeutschen-Treffen geht mit Preisverleihung zu Ende

Regensburg: Am dritten Tag des 75. Sudetendeutschen Tages wird heute deren Europäischer Karls-Preis verliehen. Er geht diesmal an Bayerns Ministerpräsident Söder. Der Sprecher der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Posselt, sagte, Söder sei ein treuer Freund der Sudetendeutschen. Mit dem Karlspreis zeichnet die Landsmannschaft Menschen aus, die sich in besonderer Weise um die Völkerverständigung und um die europäische Einheit verdient gemacht haben. Die Sudetendeutschen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg aus der damaligen Tschechoslowakei vertrieben. Sie fanden zu einem großen Teil in Bayern eine neue Heimat und gelten als vierter Stamm Bayerns neben den Altbayern, den Franken und den Schwaben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2025 09:00 Uhr