Sudanesischer Ministerpräsident kehrt in sein Haus zurück

Nachrichtenarchiv - 27.10.2021 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Khartum: Nach dem Militärputsch im Sudan ist der zunächst verschwundene Ministerpräsident Hamdok offenbar wieder aufgetaucht. Wie der Sender Al-Dschasira berichtet, sind Hamdok und seine Frau in ihr Haus in der Hauptstadt Khartum zurückgekehrt. Dieses sei allerdings von Soldaten umstellt. US-Außenminister Blinken konnte nach Angaben aus Washington mit Hamdok telefonieren. Als Konsequenz aus der Absetzung der Regierung in Khartum will das Entwicklungsministerium in Berlin die Zusammenarbeit mit dem Sudan aussetzen. Außenminister Maas nannte den Militärputsch ein katastrophale Entwicklung.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.10.2021 12:45 Uhr