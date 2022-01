Sudanesischer Ministerpräsident Hamdok erklärt Rücktritt

Nachrichtenarchiv - 03.01.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Khartum: Im Sudan ist der Versuch gescheitert, nach einem Militärputsch eine zivile Übergangsregierung einzurichten. Ministerpräsident Hamdok hat jetzt im Staatsfernsehen seinen Rücktritt erklärt, weil es nicht gelungen sei, die verschiedenen politischen Kräfte zusammenzuführen. Daher dürfte sich die Macht in den nordost-afrikanischen Staat nun wieder auf General al-Burhan konzentrieren. Er soll in der Vergangenheit an schweren Menschenrechtsverletzungen beteiligt gewesen sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2022 09:00 Uhr