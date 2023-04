Sudan will ausländische Diplomaten ausfliegen

Kurzmeldung ein/ausklappen Warnstreik legt übermorgen Berliner Flughafen lahm

Berlin: Übermorgen will Verdi wieder den Flugverkehr bestreiken. Laut der Gewerkschaft wird es am Montag einen Ausstand am Flughafen Berlin-Brandenburg geben. Die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle und der Personal- und Warenkontrolle sollen den ganzen Tag die Arbeit niederlegen. Die BER-Leitung gab inzwischen bekannt, dass am Montag keine Passagierflüge starten werden, Ankünfte könnten auch betroffen sein. Hintergrund des Warnstreik ist hier nicht der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst, vielmehr verhandelt Verdi mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen über höhere Entlohnung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2023 15:00 Uhr