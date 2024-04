Sudan-Konferenz mobilisiert 2 Milliarden Euro an Hilfsgeldern

Paris: Bei einer internationalen Hilfskonferenz für den Sudan sind mehr als zwei Milliarden Euro zusammengekommen. Das gab Frankreichs Präsident Macron als Gastgeber zum Abschluss des Treffens in Paris bekannt. Für Deutschland kündigte Außenministerin Baerbock bereits zum Auftakt der Konferenz Hilfsgelder in Höhe von 244 Millionen Euro an. Baerbock bezeichnete die humanitäre Lage in dem afrikanischen Land als katastrophal. 25 Millionen Menschen, etwa die Hälfte der Bevölkerung, seien auf Hilfe angewiesen. Im Sudan ist vor genau einem Jahr ein Konflikt zwischen der Armee und der paramilitärischen RSF-Miliz eskaliert. Tausende Menschen wurden getötet, mehr als 8,5 Millionen vertrieben. UN-Generalsekretär Guterres prangerte willkürliche Angriffe auf Wohngebiete sowie sexuelle Gewalt an und verlangte von beiden Konfliktparteien, das Blutvergießen zu beenden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.04.2024 19:45 Uhr