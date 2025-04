Suchtexperten fordern höhere Steuern auf alkoholische Getränke

Hamm: Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen fordert eine höhere Steuer auf alkoholische Getränke. Die Geschäftsführerin der Einrichtung, Rummel, sagte, Alkohol sei in keinem anderen europäischen Land so erschwinglich wie in Deutschland. Forschungsergebnisse zeigen nach ihren Worten, dass höhere Preise für alkoholische Getränke ein effektives Mittel sind, den Konsum zu senken. Die Biersteuer sei zuletzt 1993 erhöht worden, auf Wein werde gar keine Verbrauchsteuer erhoben. Deshalb müsse die Politik jetzt handeln, so die Hauptstelle. In ihr sind Verbände aus Selbsthilfe, Beratung und Behandlung organisiert. Sie stellt heute ihr "Jahrbuch Sucht 2025" vor. Demnach sind mehrere Millionen Menschen in Deutschland suchtkrank und Tausende sterben jedes Jahr an den Folgen von Alkohol- und Nikotinkonsum.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2025 06:00 Uhr