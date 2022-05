Suchtexperte fordert höhere Alkoholsteuer

Nachrichtenarchiv - 31.05.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Um den hohen Alkoholkonsum in Deutschland zu senken, fordert der Suchtexperte Bodendieck deutlich höhere Steuern auf Bier, Wein und Schnaps. Der Ärztekammer-Vertreter sagte der Bild-Zeitung, die Politik müsse endlich wirksame Maßnahmen ergreifen, um den Alkoholkonsum zu senken. Konkret schwebt Bodensieck eine Zusatzsteuer vor, die umso höher sein soll, je schädlicher das Getränk ist. Seinen Angaben zufolge liegt der Pro-Kopf-Konsum an Reinalkohol in Deutschland im Jahr bei gut 10 Litern - weltweit sind es im Durchschnitt 5,8 Liter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2022 07:00 Uhr