Suchtbeauftragter will Alkoholwerbung einschränken

Berlin: Der Drogen- und Suchtbeauftragte der Bundesregierung, Blienert, setzt sich für umfangreichere Einschränkungen bei der Alkoholwerbung und mehr Jugendschutz ein. Man brauche viel stärkere und ganz eindeutige Leitplanken, betonte Blienert. Der Umgang mit Alkohol sei in Deutschland zu lax. Nach Ansicht des SPD-Politikers muss Alkoholwerbung zuallererst dort unterbunden werden, wo sie vor allem Kinder und Jugendliche wahrnehmen: In sozialen Medien, im Internet sowie in den Hauptsendezeiten von Fernsehen und Radio bis 23:00 Uhr. Blienert sagte, er sei darüber in Gesprächen unter anderem mit Bundesfamilienministerin Paus und Bundeswirtschaftsminister Habeck. Ihm gehe es auch darum, dass die Altersgrenze beim Alkoholkauf von derzeit 16 Jahren angehoben wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2023 09:00 Uhr