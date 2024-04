Suchhund findet vermisstes Kind im Elbsandsteingebirge

Rathen: In der Sächsischen Schweiz ist gestern am späten Abend ein vermisster Fünfjähriger wohlbehalten wiedergefunden worden. Das Kind war auf einem Familienausflug im Elbsandsteingebirge mit seinem Laufrad unterwegs. In einer Kurve hatten die Eltern es aus den Augen verloren. Nach einer großangelegten Suche, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, fand ein Hund den Buben - rund 500 Meter von der Stelle entfernt, wo er verloren gegangen war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2024 12:00 Uhr